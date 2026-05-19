中学生がバイクに3人乗りをし、車と衝突する事故を起こし、女子中学生が重傷、運転していた男子中学生が逮捕されました。事故現場に停まったままのバイク。乗っていたのは、全員が中学生。しかも、3人乗りをしていました。18日午後2時前、熊本県上益城郡嘉島町下六嘉の信号のない交差点で、中学生3人が乗ったバイクと車が衝突しました。■洲粼湧貴記者「警察が見分を行っていますが、あちら衝突した車でしょうか。フロントガ