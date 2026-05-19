◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島の佐々木泰内野手が「８番・左翼」でスタメンに名を連ねた。外野での出場は、昨年６月５日のオリックス戦（京セラＤ）以来。左翼はプロ初となる。２年目の今季は開幕から４番を任されたものの、打率１割８分と低迷。４月中旬以降は下位打線での起用が続き、今月５日に２軍降格。ファーム・リーグでは７試合で打率３割４分５厘という好成績。外野守備にも