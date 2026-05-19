替え玉受験で逮捕された元塾講師の男。入試の顔写真を生成AIで作成した可能性があるということが分かりました。 逮捕された学習塾「個別教室のトライ」天王寺駅前校の元講師・野口瑞希容疑者（35）は去年9月、教え子になりすまして英検2級に合格。そのスコアで近畿大学に出願し、大学の業務を妨害した疑いがもたれています。 その後の捜査関係者への取材で、大学出願時の写真は野口容疑者と教え子の顔を合成したものとみられ、作