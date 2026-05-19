関西電力は、裁判で法廷内でのやり取りを無断録音していたと明らかにしました。 関西電力によりますと、遅くとも2014年ごろから関電が当事者となる複数の訴訟において、本来は必要な裁判長の許可を得ることなく、法廷内でのやり取りを録音していたということです。 社内のアンケート調査で発覚し、訴訟を担当する複数の社員が社内報告書を作成するために裁判のやりとりを録音したということです。 また、録音データ