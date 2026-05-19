中東情勢の悪化によるナフサ不足による影響が、関西の夏にも影響を及ぼしています。 京都府宇治市にある市営の「黄檗公園プール」。大型のバケツや滑り台も備えていながら、安価な利用料で親しまれてきたプールですが、今の形になってから20年以上が経過していて、老朽化が目立つようになっていました。 （宇治市・公園緑地課森田宏紀副課長）「こちらがひび割れ、経年劣化している箇所ですね。こうした老朽