関西各地で「野焼き」に関連するとみられる火事が相次いでいます。5月18日だけで少なくとも4件発生していて、兵庫県丹波篠山市では野焼きに巻き込まれたとみられる畑の所有者の男性が死亡しています。 ■高齢男性が死亡 警察によると、18日午後2時半ごろ、丹波篠山市西古佐の畑で、近くの住民から「枯れ草が燃え広がっています」と消防に通報がありました。 火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、畑の法面約620平方メ}