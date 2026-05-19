42年前に起きた強盗殺人事件の再審=裁判のやり直しをめぐり、検察は6月、再審での立証方針を明らかにする意向です。 緊張した面持ちで大津地裁へと向かう阪原弘次さん。 1984年、滋賀県日野町で酒店を経営していた女性が行方不明になった後に遺体で見つかり、手提げ金庫が盗まれたとされる「日野町事件」では、阪原さんの父で常連客だった弘さんが、無実を訴えながら無期懲役の判決を受け、服役中に病死しました。 家族