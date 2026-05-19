Ｊ２藤枝は１９日、Ｊ２・３百年構想リーグ最終戦となるホームいわき戦（２３日）に向け、焼津市内で調整を行った。今季就任した槙野智章監督（３９）は「百年構想リーグで積み上げてきた集大成として、目指す方向のサッカーをホームで９０分間表現したい」と、勝ち点３を獲得しての３連勝を誓った。ボールを奪う、ゴールを奪う、勝ち点を奪う、そして、ファン・サポーターのハートを奪うー。最終戦では就任会見から掲げ、追求