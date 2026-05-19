漫画『はじめの一歩』で知られる森川ジョージ氏が、自身のXを更新し、自作のガンプラコレクションを紹介。大量のガンプラ写真を投稿し、ネット上で話題になっている。【写真】センス抜群な色味！森川先生が制作したガンプラ「ゲルググ（キャノン）」定期的にガンプラ写真を投稿しているが、今回は「【ゲルググ(キャノン)】プラモデルの箱を開けるまでゲルググキャノンという機体があることを知らなかったのだ」と驚き。続け