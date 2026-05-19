4月下旬、大分県日田市の別荘に侵入し、カップラーメンや牛乳など食料品15点を盗んだ疑いで近くに住む無職の男（61）が逮捕されました。近辺では同様の事案が今年に入って相次いでいます。 邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、日田市天瀬町に住む無職の男（61）です。 男は4月19日午後2時から24日午後9時までの間に、佐賀市の会社役員の80代男性が持つ別荘に侵入し、カップラーメンや牛乳など食料品15点（時価33