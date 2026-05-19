押収された「ボンボンドロップシール」の偽物＝19日午後、名古屋・熱田署特徴的な立体感で人気を集める「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして、愛知県警熱田署は19日、商標法違反（商標権侵害）の疑いで大阪市東淀川区、会社役員高瀬隆之容疑者（39）と、大阪府摂津市、個人事業主新谷浩二容疑者（41）を逮捕した。署は入手経路などを調べている。「平成リバイバル」のブームで、若い世代を中心にシール