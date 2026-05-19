元オリックスのT―岡田氏（38）が、元西武、ロッテのG・G佐藤氏（47）とパーソルパ・リーグTV公式の「月曜日もパテレ行き」に出演。西武快進撃の主役を称えた。17日の日本ハム戦に勝って2014年4月9日以来768日ぶりの首位に立った。OBであるG・G佐藤氏は「先発ピッチャーに勝ちがついているのがデカい。勢いがつく」と称えた。直近2カードはソフトバンク、日本ハムを相手に4勝1敗。優勝候補とされた“2強”を相手に堂々と