オーストラリア北東部の「珊瑚海」で見つかったギンザメの仲間（TheNipponFoundation―NektonOceanCensus/CSIRO提供）新たな海洋生物を探す国際プロジェクト「オーシャンセンサス」は19日、3月までの1年間でこれまで知られていなかった計1121種を発見したと発表した。日本やオーストラリアで行った海洋調査などで確認した。科学的データを収集することで、海の生態系保全につなげる狙い。日本での調査は昨年6月、同プ