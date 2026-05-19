女性を脅迫して性的な行為をした罪などに問われている元自衛官の男に実刑判決です。判決を受けたのは、陸上自衛隊･北熊本駐屯地の元自衛官、山本直樹被告（52）です。判決によりますと山本被告は自衛官をしていた去年11月、熊本市内の駐車場に停めた車の中で、マッチングアプリで知り合った県内に住む30代の女性に、わいせつな行為をした罪に問われています。山本被告は、女性の所持品から住所や勤務先などの個人情報を入手し「家