◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切りで破り、勝ち越した。鋭い当たりから、頭をつけた。左小手投げで振られ、やや体が浮いたが、両まわしをひきつけ、勝負をつけ、２敗を守った。「しっかり我慢できた」と振り返った。前日は、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）の鋭い出足に一気に寄り切られ、首位から陥落したが、この日はそれをぬぐい去る白星。１１日目