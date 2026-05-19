歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。デビュー40周年での大けがを振り返る場面があった。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は昨年、歌手デビュー40周年を迎えた。筋トレについて話が及ぶ中、森口は「私ね、去年足を骨折して、剥離骨折、足首を。で、5月の終