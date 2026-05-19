日本ハムの福島蓮投手が１９日、先発する２０日の楽天戦（エスコン）でのリベンジを誓った。今季３試合の登板で１勝２敗だが、２敗はいずれも楽天戦。短期間で３度目の対戦となり「２敗してるんで、勝ちたいですね。今度は勝ちたいと思います」と意気込んだ。今季初登板だった４月２３日は６回途中８安打３失点、続く４日の対戦では８回途中６安打２失点でいずれも黒星。いずれも６回以降に捕まる形となっており「抑える中で