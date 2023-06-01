実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』の日本版ポスターと特別映像「伝説の勇者ヒーマンとは何者か？」が届けられた。 特別映像では、アダムがヒーマンへ覚醒するまでの流れが紹介されている。エターニアで幼少期を過ごしたアダムは、スケルターの脅威から守るため地球へ送られ、15年後、故郷への思いを抱えながら地球で企業勤めをしている。やがて探し続けていた“パワー