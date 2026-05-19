京都旅行気分が味わえる老舗の味をオンラインで！茶寮都路里 祇園本店 抹茶や茶葉の製造や販売を行う、1860年創業の老舗「祇園辻利」。1978年に、日本茶専門茶寮「茶寮都路里」をオープンしました。当時はコーヒー文化が広がり日本茶離れが進んでいて、5代目の「日本茶や宇治茶をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いのもと、作られたブランドなんだとか。お店は現在、京都に2店舗、東京と大阪に1店舗ずつあります。ほかにはな