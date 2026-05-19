丸吉食堂／ニンニクが利いたこってり濃厚スープ！「ソーキそば」1300円店主の母のレシピを受け継いだ、昔ながらの宮古そばを味わえるお店。豚骨ベースでニンニクが香るスープは、スタミナみなぎるおいしさです。人気の「ソーキそば」は、じっくりと煮込んだ大きなソーキに加え、野菜炒めものってボリューム満点！「宮古そば」600円こちらは具が麺の下にある”具隠れそば”。宮古島独自の古くからの風習で、由来は「年貢の取立てに