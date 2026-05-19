標高840〜940ｍの丘陵地で快適グランピング「星のや富士」が位置するのは、「富士箱根伊豆国立公園」の中。標高840〜940mほどの丘陵地に面していて、朝晩には涼しい風が流れ、散策やゆっくりと時間を過ごすのに最適です。今の時期は、針葉樹の深い緑に広葉樹の若葉や新芽などのフレッシュな黄緑が入り混じり、美しいグラデーションが楽しめます。モモやブドウなど8つの果実を味わう「森のスイーツフェスタ」2026年7月27日（月）ま