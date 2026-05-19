【モデルプレス＝2026/05/19】5人組アイドルグループ・Re：◆（※「◆」は正式には「ハートマーク」／読み：りらいく）の公式X（旧Twitter）が2026年5月18日に更新された。同年16日に開催されたイベントにて、スタンドフラワーに設置されていたぬいぐるみにGPS機器が仕込まれていたとし、プレゼント類の受け取りを一時的に停止すると発表した。【写真】生誕イベントにGPS機器「本当に怖くて」吐露した本人◆アイドルグループ公式X