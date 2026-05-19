メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県大紀町にある、地元の人が手作りしたバラ園で、バラが見頃を迎えています。 大紀町大内山の「大内山手作りバラ園」は、樋口真次さん（68）が地域に活気をもたらしたいという思いから、40アールの私有地を整備し、独学で育てていたバラを移植して、5年前に造りました。 約700種類のバラを約1200本育てていて、例年通り5月上旬から咲き始め、現在見頃を迎えています。 イン