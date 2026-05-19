【モデルプレス＝2026/05/19】女優の比嘉愛未が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。今年100歳を迎えた祖母との2ショット動画を公開し、反響を集めている。【写真】39歳朝ドラ女優「温かい雰囲気が素敵」100歳迎える祖母顔出し2ショット◆比嘉愛未、100歳祖母との笑顔ショット公開6月10日に初のエッセイ集「またね。」（講談社）を発売予定の比嘉。同エッセイ集のリンクとともに「エッセイには今年100歳の大好きなおばぁ