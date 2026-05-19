ファミリーレストラン「ガスト」は5月21日から、「26％OFF人気メニュークーポンフェス」を開催する。あわせて同日から、例年好評の「純氷かき氷」や冷麺メニューの販売も行う。「26％OFF人気メニュークーポンフェス」では、対象商品20品が26％オフになるクーポンを配信。実施期間は6月10日まで。対象商品には、初夏向けの冷麺やサラダうどんに加え、ハンバーグ、ピザ、唐揚げなどの人気メニューをラインアップした。クーポンはガス