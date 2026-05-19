愛知県南知多町の料理宿で話題となっている「カンジャンケジャン」。地元で獲れたワタリガニを使った新名物で、店主が試行錯誤の末に生み出した一品です。地域を盛り上げたいという思いと、その味の魅力に迫ります。 ■料理宿の新名物「カンジャンケジャン」 愛知県南知多町、内海海水浴場の近くにある「地場鮮魚 小枡園（こますえん）」。宿泊だけでなく、食事のみでも利用できる料理宿です。旬のマダイを味わう「刺