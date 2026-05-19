映画ライター杉谷伸子と謎の美女B子によるお気楽映画評論ユニット・お杉とB子が今注目の映画について語る連載「お杉とB子のMOVIE TALK」。今回のお題は、5月15日から全国公開の映画『スマッシング・マシーン』です。2度目の共演、ロック様＆エミリー。これは最強タッグだお杉演技派として認められたい。ザ・ロックことドウェイン・ジョンソンのそんな思いを感じるね。1990年代後半、日本の総合格闘技イベントPRIDEでも活躍したマー