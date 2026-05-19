【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー】 5月20日 予約受付開始予定 バンダイは「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー」の予約受付を店頭にて5月20日から開始する。 本製品は「勇者エクスカイザー」に登場する「エクスカイザー」、「キングエクスカイザー」を再現する食玩。8作品あるうちの最初の「勇者」であり、「王道アイ