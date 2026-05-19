2025年2月。名古屋駅前の名鉄百貨店が閉店したその日、1人の料理人が新たな一歩を踏み出しました。飛騨高山での独立を目指し、数々の壁に挑む若き夫婦の奮闘に密着しました。 ■若き料理長の看板メニュー“麻婆豆腐” 名古屋駅の地下街にある「名北飯店 サンロード店」。料理長の三上耕二さん(34)は、オープン以来、その腕を見込まれて料理長を務めてきました。耕二さん：「店に入った頃は、料理に