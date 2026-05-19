高松高裁／藤田昌宏 裁判長19日 2026年2月の衆議院選挙のいわゆる「一票の格差」を巡る裁判で、高松高等裁判所は19日、「合憲」とする判断を示し、選挙無効の請求は退けました。全国で最も早い判決です。 この裁判は2026年2月の衆院選の「一票の格差」が最大で約2.1倍となったのは憲法違反だと、弁護士グループが全国14の高裁と高裁支部に一斉に提訴したものです。高松高裁では四国の10の選挙区の「選挙無効」を訴