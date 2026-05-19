愛知県新城市で、中東情勢への不安から指定ごみ袋が品薄となり、市は指定以外の袋も使用できると発表しました。新城市によりますと、市内のスーパーなどで5月に入り指定の可燃ごみの袋が品薄や欠品になっていることを受け、5月21日から6月末まで、指定以外の中身が見える袋で出されたごみも収集すると決めました。中東情勢の緊迫による原料不足の心配から買いだめが起きているとみられ、市は通常通りの出荷がで