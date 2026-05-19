映画「陽なたのファーマーズ」ポスターより©小原浩靖 原発事故から復活し、エネルギーづくりを始めた福島の農業者たちを追ったドキュメンタリー映画『陽なたのファーマーズフクシマと希望』の四国では初めてとなる上映会が6月28日、香川県丸亀市の市民交流活動センター「マルタス」で開かれます。上映後には小原浩靖監督を迎えたトークセッションも行われます。