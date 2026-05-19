水の事故が起きやすい夏のレジャーシーズンを前に、岐阜県の木曽川で19日、水難救助訓練が行われました。訓練は各務原市の木曽川で行われ、消防署の隊員らおよそ40人が参加しました。隊員らは水難事故にあった人を探すため、ドローンを飛ばして救助用ボートで川に入る手順などを確認しました。また、溺れた人を助けるため、ロープを投げ込む練習なども行いました。市消防本部によりますと