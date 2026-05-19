おかやまマラソン2025 11月8日に開かれる「おかやまマラソン2026」の一般枠のランナー募集が5月18日に締め切られました。 実行委員会事務局によりますと、42.195kmのフルマラソンには、一般枠の定員1万800人に対して2万6741人の申し込みがありました（岡山市民県民優先枠の落選者を含む）。 また、5.6kmのファンランには、定員1400人に対して3537人の申し込みがありました。 一般枠の抽選結果は、6月16日に通知