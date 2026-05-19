岐阜県高山市の小学校で8歳の女の子が、午前11時30分ごろに「熱中症の疑いがある」と学校の教員から通報があり、救急搬送されました。 【写真を見る】【速報】8歳女児 熱中症疑いで救急搬送 小学校で運動会の練習をしていた 教員から通報 岐阜･高山市 高山市消防本部によると、女の子は運動会の練習をしていて、発熱があり 症状は軽症だということです。