福岡県直方市の病院の駐車場で19日朝、乗用車が全焼し、焼けた車内から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 ■白野寛太記者「こちら現場です。現在、シートがかけられていて、隙間からは焦げているのが確認できます。」警察や消防によりますと、午前7時半ごろ、直方市頓野の病院の駐車場で、近くを通りかかった女性から「車が燃えている」と119番通報がありました。 消防車3台が駆けつけ、火はおよそ45分後に消