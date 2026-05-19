高松北警察署 酒気を帯びた状態でタクシーを運転したとして、高松市のタクシー運転手の男(58)が19日、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は19日午前7時20分ごろ、高松市塩屋町のコンビニエンスストアの駐車場で、勤務中に酒気を帯びた状態でタクシーを運転した疑いが持たれています。 店員から「駐車場で事故があった」と110番通報があり、警察が駆け付けたところ、男が運転