消防によりますと19日正午過ぎ、16歳の男子高校生が学校に向かう途中で、熱中症の疑いで名古屋市内の病院に搬送されました。 【写真を見る】【速報】16歳の男子高校生 登校中に熱中症疑いで救急搬送 名古屋 男子高校生は、軽症ということです。