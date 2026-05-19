【あみあみ秋葉原：ガンプラ・プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：5月18日12時～5月24日23時59分 当選発表：5月27日12時 予定 指定販売日時：5月30日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、5月30日に発売予定のガンプラ・プラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は5月24日23時59分まで。当選発表は5月27日12時より行なわれる。 今回