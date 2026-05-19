中東での紛争が長引く中あらゆる石油製品の原料になるナフサの不足が続いていますが、子どもの楽しみ駄菓子などにも影響がでています。 【写真を見る】“ナフサショック”は駄菓子にも… 資材のほとんどが30%以上値上がり 長引けば値上げも検討｢子どもが買える値段で抑えたい｣ 名古屋市西区の「共親製菓」。半世紀以上にわたって子どもたちに親しまれる四角い小さな餅菓子「さくらんぼ餅」や「フルーツの森」を製造してい