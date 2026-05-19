19日午前、福岡県久留米市の山林で発生した火災は、現在も消火活動が続けられています。現場上空から中継です、太田さん。■太田陽アナウンサーはい。福岡県久留米市の耳納連山の上空です。今も白い煙が上がっています。1時間ほど前に、大分県と北九州市の消防ヘリが消火活動にあたりました。火の勢いはかなり収まりましたが、今も炎は見えています。消防によりますと、19日午前9時半すぎ、久留米市山本町耳納の山林で「杉の