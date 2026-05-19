岐阜市のシンボル・岐阜城が、耐震工事のため5月19日から長期休館に入りました。観光客の減少が懸念されますが、ロープウェーの夜間営業を拡大するなどしてカバーしていきたいとしています。 ■2027年秋まで休館 リニューアル後は「織田信長公の部屋」も？ 岐阜市の金華山山頂にそびえ立つ岐阜城。織田信長が天下統一の足がかりにしたことでも知られ、「日本100名城」にも選ばれている市の観