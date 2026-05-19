中東情勢の影響は駄菓子にも。名古屋市西区のお菓子の問屋さんを取材すると… 【写真を見る】駄菓子は2～3年で2割程度値上がり 原料のカカオやイカなど価格高騰 子どもたちのため｢メーカーもギリギリのところで努力｣ （菓子問屋たつや 近藤雅彦店主）Q.菓子は何種類ある？「1000種類近く」 店内狭しと並ぶ駄菓子の数々、約1000種類。 （近藤店主）「去年、おととしくらいからカカオが世界的に不足しているの