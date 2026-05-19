愛知県岡崎市の観光施設「奥殿陣屋」で、色とりどりのバラの花が見ごろを迎えています。園内で咲き誇る、赤や白など色とりどりのバラ。岡崎市の奥殿陣屋では、2100平方メートルのバラ園におよそ100種類、1000本ほどのバラが植えられています。中には、往年のアメリカの映画スター「ヘンリー・フォンダ」の名がつけられた黄色のバラもあります。見ごろは、6月中旬まで続くということです。