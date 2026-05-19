警察や消防によりますと、19日午後3時すぎ、神奈川県逗子市で女性から「乗用車と歩行者の交通事故があったようだ」などと119番通報がありました。40代から50代の女性が路上を歩いていたところ、乗用車と衝突したということです。女性はその後、病院に搬送されましたが意識不明の重体だということです。女性と衝突した車は現場から逃走したということで、警察はひき逃げ事件とみて車の行方を追っています。現場は、JR逗子駅からおよ