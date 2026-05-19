韓国を訪れている高市総理大臣は、首脳会談を終え、李在明大統領との共同記者発表に臨みました。両首脳は、中東情勢の緊迫化を受け、両国間のサプライチェーン協力の拡大などで一致しました。首脳会談が行われたホテルの前には、高市総理に同行している政治部の中田早紀記者がいます。◇両首脳による共同記者発表が終了し、ホテルの前は厳重な警備体制となっています。今回の会談について、日韓外交筋は「一番のポイントは