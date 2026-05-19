◇セ・リーグ阪神・茨木―中日・マラー（甲子園）広島・森―DeNA・島田（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・福島―楽天・前田健（エスコンフィールド北海道）西武・菅井―ロッテ・毛利（大宮公園）オリックス・エスピノーザ―ソフトバンク・藤原（京セラドーム大阪）