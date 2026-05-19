ロッテのドラフト2位・毛利海大投手が20日の西武戦（大宮）に先発することが発表された。西武は菅井信也投手が先発する。新人投手ながら開幕投手を務め、球団新人では50年の榎原好以来76年ぶりとなる開幕投手＆白星の快挙を成し遂げた毛利は、ここまで6試合に登板して2勝2敗、防御率4・35。初の地元凱旋となった前回10日のソフトバンク戦は、4回1/3を5安打5失点で黒星と不本意な結果に終わった。そこから中9日でのマウンド。