秋篠宮さまは千葉県の動物園を訪れ、ゾウと挨拶を交わされました。19日午前11時頃、秋篠宮さまは市原市にある日本で最も多くのゾウを飼育している「市原ぞうの国」を訪問されました。日本動物園水族館協会の総裁を務める秋篠宮さまはゾウが1頭ずつ、鼻を上げて挨拶する様子を見学し、ゾウとゾウ使いに両手を合わせてタイ式の挨拶をされました。秋篠宮さまはアフリカゾウを見て「小柄ですね」と驚き、帰り際には、「動物との距離が