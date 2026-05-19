時代劇2026年5月18日、韓国・ソウル新聞によると、16日に最終回を迎えたMBCドラマ「21世紀の大君夫人」（日本ではディズニープラスで配信中）が歴史を歪曲（わいきょくしている」と批判を浴びたことを受け、韓国史の人気講師が「歴史ドラマには考証システムが必要だ」と声を上げた。インターネット講義やテレビの教育番組で講師を務め、タレント活動も行う人気講師のチェ・テソン氏が18日、自身のSNSに投稿した。「韓国のドラマや